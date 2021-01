Mělo to být klidné nedělní ráno. Na letošní 19. leden ale obyvatelé Vejprt dlouho nezapomenou. Pokud vůbec někdy. Ve 4.49 byl hasičům nahlášen požár v místním Domově pro osoby se zdravotním postižením Kavkaz. Za deset minut byli na místě dobrovolní hasiči. Postupně se akce rozrostla do obřích rozměrů, místním pomáhali také záchranné jednotky ze sousedního Německa. Přesto si tragický požár vyžádal osm obětí a desítky zraněných.

Jedním z prvních lidí, kteří se o tragédii dozvěděli, byl místostarosta Vejprt Vlastimír Volín.

„Protože mám na starosti krizové řízení, dostávám SMS zprávy od operačního důstojníka. Zpráva, že hoří, mi přišla ve 4.50. Ani nevím, jak a co jsem na sebe vzal, ale snad během pěti minut od vyhlášení poplachu jsem byl na místě. Dorazil jsem spolu s našimi hasiči a s policisty. Bydlím nedaleko,“ prozradil tehdy Deníku muž, který se podílel na záchraně obyvatel domu.

Z kadaňské nemocnice ho pustili v pondělí a hned v úterý byl opět v práci. „Teď bych ani nemohl být doma,“ poznamenal. „Pracoval jsem tam dříve, všechny znám, takže na mě tahle obrovská tragédie dopadá i osobně,“ dodal posmutněle.

Nedbalost, nebo úmysl?

Jaká byla příčina takového neštěstí? Příčina požáru se momentálně vyšetřuje, ale jisté je, že to byla manipulace s ohněm. Za místo vzniku požáru byl vyšetřovateli označen gauč ve společenské místnosti. Policie prozatímně požár vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Vyšetřovatelé vyloučili, že by za požárem stál někdo zvenčí, kdo do domova neměl přístup. Vedení domova pro handicapované podezírá z úmyslného zapálení tři své klienty.

Většina z osazenstva skončila v nemocnici. Nápor na lůžkové kapacity byl však takový, že zranění byli převezeni do nemocnic v Chomutově, Kadani a Mostu. Většina z nich byla propuštěna druhý den. O jejich duševní pohodu se starali odborníci a pracovníci sociálních služeb. „Vyděšení nejsou. Jsou jako děti a co se stalo vnímají jako velký zážitek,“ přiblížil vedoucí rozpoložení klientů, kteří jsou v domově od plnoletosti do důchodového věku. „Obávají se spíše o to, aby nemuseli jinam, tady jsou doma,“ doplnil.

Tragédie ve Vejprtech dál rezonuje. Policie stále vyšetřuje příčinu požáru. Prezident Miloš Zeman vyznamenal jednoho ze zasahujících policistů během státního svátku 28. října. A samotný ústav se musí potýkat s další nepříjemností. Rodina jedné z obětí ústav viní z údajně tristní úrovně protipožárního zabezpečení. V předžalobní výzvě prostřednictvím advokátky žádá 9,7 milionu korun jako zadostiučinění za duševní útrapy.

Tragédii sledoval celý svět



Jedním z nejtragičtějších požárů v historii České republiky byl ten, který se udál začátkem letošního roku ve Vejprtech. Živel 19. ledna zpustošil domov pro muže s mentálním postižením známý jako Kavkaz. Zahynulo při něm osm lidí, devátý zemřel později v nemocnici. O tragickém požáru informovala zahraniční média včetně britské BBC, amerického The New York Times nebo arabské Al Jazeery.



Policie později označila za pravděpodobnou příčinu požáru manipulaci s otevřeným ohněm, oficiálně ale vyšetřování dosud neukončila. Městská správa sociálních služeb Vejprty preventivně předala tři klienty do psychiatrického zařízení, protože je s ohledem na jejich fascinaci ohněm a chování při požáru vnímá jako podezřelé. Kavkaz je zrekonstruovaný a klienti jsou zpět, s dozvuky tragédie se ale Vejprty stále potýkají.