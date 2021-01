Už na začátku února se pro mnohé Čechy stal koronavirus strašákem číslo jedna, ačkoliv ještě nebylo vůbec jasné, o jakou katastrofu se vlastně jedná. Vláda proto v naději, že Česko před novou nákazou ochrání, zakázala přímé lety do Číny a zpět. Zabránit viru v šíření se však již nepodařilo.

Koronaviru přesto příliš velkou důležitost nepřikládala. Premiér Andrej Babiš ještě v polovině února prohlásil, že čeští občané nejsou epidemií ohroženi. Neočekával tehdy ani výrazné dopady na české hospodářství.

Ještě předtím jako první předvoj věcí budoucích se z Wu-chanu zpět do vlasti vrátila francouzským letadlem pětice Čechů, kteří ve městě, jehož jméno v tu chvíli již začínal znát celý svět, dlouhodobě pobývali. Virus to ovšem tehdy do srdce Evropy zřejmě vzal oklikou přes sever Itálie. Tedy region, kde žije početná čínská menšina a kam se na lyžování o jarních prázdninách vydala také spousta Čechů. Podle cestovních kanceláří jich bylo několik tisíc navzdory tomu, že je ministerstvo zahraničí od tohoto úmyslu předem odrazovalo.

První karantény

Již v té době italské úřady rozhodly o izolaci zasažených obcí v Lombardii a Benátsku. Češi si ovšem v té době v jiné části země nevzrušeně lyžovali. Rušit dovolené se jim pochopitelně nechtělo také kvůli tomu, že by neměli nárok na kompenzaci a museli by platit storno poplatky. Některé z nich ovšem po návratu do vlasti již neminula domácí karanténa nařízená hygieniky. Právě v tamějších rizikových oblastech pobývali lidé, u nichž se přenos nákazy do Česka potvrdil jako u prvních. Jedním z nich byl lyžař z Děčína, jenž tu trávil s rodinou dovolenou.

Rozšíření koronaviru v blízké Itálii ale tehdy v Česku způsobilo vlnu zájmu o roušky a antibakteriální gely na ruce. Do té doby v Česku takřka neznámé a zcela opomíjené předměty se zakrátko poté prakticky pro všechny staly nezbytnými společníky při každé cestě do veřejného prostoru.

Do Číny jedině po svých



A jak je to nyní s létáním do Číny? Zatímco na začátku letošního koronavirového roku týdně mezi oběma zeměmi létalo 12 spojů týdně, nyní to není žádný. A obnova spojení mezi Prahou a asijskou velmocí ani není na obzoru, a to nejen vzhledem k obecnému celosvětovému útlumu letectví a cestování.



O nic lépe pro příští období nevypadají ani vyhlídky na lyžování na severu Itálie. Italové se dokonce spolu s Francouzi snaží přesvědčit politiky ostatních alpských států, aby stejně jako oni nechali zimní střediska přinejmenším do konce ledna uzavřená. S tím ale nesouhlasí Rakušané. Pokud by lanovky a vleky spustili, uvažují některé italské úřady dokonce o uzavření severní hranice země.