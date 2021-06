Typ trasy: cyklistická. Náročnost: nízká. Délka: 34,7 km. Zajímavosti při cestě: 1. minaret Lednice, 2. jeskyně Na Turoldu, 3. hrobka v Mikulově, 4. Hraniční zámek.

Přímo ukázkovou bylinkovou zahradu mají ve Valticích: budují ji zde už od roku 2004. Zahrada nese jméno Lu & Tiree Chmelar. Jde o man- želskou dvojici Lubomíra a Tiree Chmelarových, kteří vznikající zahradě zajistili podporu řady amerických nadací. Díky nim v ní dnes roste více než 300 druhů bylin!

Trasa výletuZdroj: Mapy.czPaní Tiree se bohužel otevření zahrady nedožila – ta je alespoň věnována její památce. Jedinečná zahrada přímo v centru areálu chráněného UNESCO je pro své návštěvníky jak místem inspirace, tak odpočinku či třeba her s dětmi. Na ty zde čekají třeba netypické pískoviště anebo „škola“ správného zalévání květin z konvičky.

Pracovníci zahrady organizují řadu kurzů o bylinách a jejich léčivých účincích: buď podle sezony, nebo tradic (čínská medicína), ve spojení s včelami, vánočními zvyklostmi a obvyklým použitím (afrodiziaka, barvířství, kosmetika) apod. Pokud nemáte na kurz čas, můžete se vzdělávat on-line díky programům Bylinky našich babiček, které připravuje redakce elektronického časopisu Kouzlo vůní.

Co by řekli předkové?

Bylinková zahrada Lu a Tiree Chmelar je vzorovým zařízením svého druhu pro Česko a Rakousko: po jejím vzoru teď budou vznikat další. Přemýšlíme, jak asi tuto tradiční slávu – skvělí zahradníci u nás byli už ve 13. století – promění drastické sucho a globální oteplování.

Čekají nás změny, jenže nikdo neví, jaké. Šlapeme tedy horkým odpolednem do Mikulova, kde se nám snad podaří zchladit ve slavné jeskyni Na Turoldu a pak v chladné vodě Mušovských jezer. Tady se kdysi rodila civilizace, jejímiž jsme nyní nejčerstvějšími výhonky. Byli by na nás dávní předkové hrdí? Kdybychom je provedli pohádkovým zámkem Lednice, tak asi ano. Kdyby však viděli vyschlá pole a mrtvé lesy, nejspíš by zaváhali. Takže se raději zase vrátíme do Valtic, kde mají v podzemí zámku báječnou sbírku těch nejlepších vín naší země…

