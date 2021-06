V Česku je více než třicet dva tisíc kilometrů cyklostezek a nových rok od roku přibývá. Stejně jako v tom loňském, tak i v roce letošním budou cyklovýlety patřit bezesporu opět k nejoblíbenějšímu letnímu poznávání tuzemských krás plných historických skvostů i nedotčené přírody.

Ale ne každý zvládne vyrazit na 30kilometrový výlet, protože mu v tom brání zdraví nebo věk. Anebo nepříliš dobrá fyzička, kvůli níž na cyklovýlet dopředu rezignuje. A to by byla škoda. Zvlášť, když v současnosti existuje jednoduché řešení v podobě elektrokola. Ta fungují jednoduše tak, že elektromotorek pomáhá držet kolo v pohybu vpřed, ačkoli jezdec vyvíjí i jen minimální úsilí. Ale pozor: když přestanete šlapat, motorek vám přestane pomáhat.

„S elektrokoly to není tak, jak si někteří lidé myslí: že se pod kopcem zapne elektromotor a ten vytáhne jezdce nahoru. Záleží naopak na tom, jak se tlačí do pedálů. Podle toho, jakou má člověk výkonnost, tak ji elektrokolo násobí. Není to ale jen o síle v nohách, ale i o technické zdatnosti jezdce,“ vysvětluje profesionální cyklista Michal Swárovský, který má za sebou slušné výsledky v cross-country a v poslední době jezdí i závody elektrokol v dresu rodinného týmu ZPcyklo PROOFY Corratec.

Jsou elektrokola pro všechny?

Jeho bratr Pavel, který elektrokola do Česka dováží a prodává je, vysvětluje, že u elektrokol je to stejné jako u klasických kol: sice jsou téměř pro každého, ale zdaleka ne všichni je využívají obdobně.

„Elektokolo může být vhodné pro sportujícího hobíka, který by jinak už na klasické kolo z nějakého důvodu nemohl vyrazit, a stejně tak pro profesionálního sportovce, pro kterého může být doplňkem v jeho tréninkové přípravě. Na západ od našich hranic je elektrokolo dopravním prostředkem. A ve větších městech se elektrokolo může stát i pracovním nástrojem například pro nejrůznější doručovatele.“

Více o cyklistice najdete na Deník.cz. Staňte se dnes digitálním předplatitelem a získáte zdarma e-knihu plnou cyklotras po celém Česku. Více na: predplatne.denik.cz/cyklodenik

Ať už chcete s elektrokolem jezdit kamkoli, jedno je jisté: zvládnete to s ním snadněji než na tradičním kole. A to je hlavní výhoda moderních elektrokol, díky nimž se na cyklovýlety může vydat mnohem více lidí, než bývalo obvyklé. A to včetně seniorů či velmi malých dětí, které by jinak delší výlety nezvládly. Platí však, že je vždy nutné sehnat vyhovující stroj.

Zvláště u dětí to může být problém. „Ideální rozměr kola poznáme tak, že dítěti stojícímu rozkročmo nad trubkou zbývá mezi ní a rozkrokem místo na pěst. Řídit se můžete také velikostní tabulkou, v tom případě měříme délku nohy od rozkroku k chodidlu. Pamatujte však na to, že samotným výběrem kola nákupní proces nekončí. Neméně důležitou výbavou jak u dětí, tak dospělých je cyklistická helma nebo vhodné osvětlení,“ radí marketingový ředitel Hervis Sports Jan Štádler.

U nákupu kola pro seniora by zase měla být zohledněna stabilita.

„Kolo si před pořízením určitě vyzkoušejte, pokud vám to nebude umožněno, rovnou se otočte a porozhlédněte se po jiné prodejně. Pokud uvažujete o pořízení dražšího elektrokola, zeptejte se i na možnost zapůjčení test biku (třeba na víkend). Kvalitní prodejci mají k dispozici testovací flotily kol právě pro tyto účely,“ radí Pavel Swárovský.

Na baterii záleží

Srdcem elektrokola je motor. Je lepší vsadit na osvědčené značky a u takto jemné technologie se nemusí vyplatit výrazné šetření. Motor však většina z vás nejspíš nebude řešit. Co ale řešit rozhodně musíte, je baterie, či přesněji akumulátor, který motor pohání. Na co si dát pozor, prozrazuje zkušený prodejce e-biků Swárovský.

„U baterií se můžete setkat se třemi hlavními typy. Externí, která je uložena nejčastěji na nosiči nebo rámu kola. Polointegrovaná je uložena uvnitř rámu, jde však snadno a bez použití speciálního nářadí vyjmout. A integrovaná je zabudovaná do vnitřku rámu, uživatel ji nemůže vyjmout, pro demontáž je třeba zásah servisu. Pro konečného uživatele není až tak zásadní, jaký typ baterie elektrokolo využívá, ale pro optimální vlastnosti kola je vhodné uložení baterie tak, aby těžiště bylo co nejrovnoměrněji rozloženo mezi přední a zadní kolo a zároveň co nejníže. Pokud je kolo osazeno integrovanou baterií je potřeba mít na paměti, že ke zdroji energie (elektrické zásuvce), budete muset pro potřebu nabíjení vždy dopravit celé kolo.“

Respektujte pravidla

Kromě pozitiv, která aktuální boom elektrokol přináší, se zvyšuje podíl elektrokol na nehodách s účastí cyklisty. BESIP proto varuje před různými úpravami výkonu a rychlosti elektrokola nad limit povolený na pozemních komunikacích. „Elektrokolo opatřené tuningem, čipem, odblokováním omezovače či jakýmkoli jiným zásahem, který umožní elektropohonu pomáhat nad rychlost 25 kilometrů za hodinu, není technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Jinými slovy řečeno, s takovým dopravním prostředkem nelze jet po silnici ani cyklostezce,“ uvedl vedoucí oddělení BESIP na ministerstvu dopravy Tomáš Neřold.

Sdílená kola (skoro) všude

Mysleli jste si, že sdílení kol je fenomén výlučně Prahy a dalších velkých měst? Opak je pravdou a důkazem toho je například úspěch společnosti nextbike, která provozuje sdílená kola na Mladoboleslavsku. Navzdory pandemii tu loni došlo k téměř 150 tisícům zápůjček klasických kol a elektrokola se zapůjčila více než 13tisíckrát. „Jedním z důvodů, proč sdílená kola zaznamenala v našem regionu takový úspěch, je dobrá infrastruktura,“ uvedl Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu Škoda Auto. „Sdílená kola vnímáme jako symbol alternativní mobility po městě, která mimo jiné podporuje i zdravý životní styl a které bychom se chtěli věnovat i v budoucnu. Celoroční provoz sdílených kol v Mladé Boleslavi pokračuje i v letošním roce,“ dodal. Navíc se kola od dubna půjčují také v Mnichově Hradišti, od konce května přibude Bakov nad Jizerou.



Tipy na výlet

Rájem řady cykloturistů se díky rovinatému terénu stávají jižní Čechy, jež jsou díky své nenáročnosti vhodné i pro ty nejmenší cyklisty. Okolo Třeboně vede 39 kilometrů dlouhý uzavřený okruh, kde se snoubí příroda s historickým pozadím. Žně zažívá také cykloturistika na Moravě. Region jižní Moravy je z velké části rovinatý, přírodně a kulturně velmi pestrý, a proto je ideální pro rodinné dovolené. Kromě krajiny poseté vinnou révou nabízí jedny z nejkrásnějších historických památek. Zářným příkladem jsou třeba Lichtenštejnské cyklotrasy, jež spojují nejkrásnější památky rodu Lichtenštejnů v oblasti Lednicko-valtického areálu táhnoucí se 90 km směrem do Dolního Rakouska.