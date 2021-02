Seznamte se s Ginou Carano. Začínala jako bojovnice MMA soubojů, postupně se stala uznávanou fitness trenérkou, úspěšnou televizní hvězdou a nakonec se prosadila i ve filmu. Zahrála si v Rychle a zběsile 6 nebo proslulé komiksové komedii Deadpool. V posledních letech se do první ligy dostala díky roli ve veleúspěšném seriálu Walta Disneyho Mandalorian, který rozvádí některé dějové linie slavné ságy Star Wars.

Ale možná se s Ginou ani neseznamujte, protože její kariéra je na mrtvém bodě. "Gina Carano v této chvíli není zaměstnankyní Lucasfilmu a ani nejsou žádné plány, že by se to mělo v budoucnu změnit," uvedl mluvčí produkční společnosti Lucasfilm stojící za seriálem. Stalo se tak krátce poté, co hvězda na svém profilu na sociální síti Instagram vydala příspěvek, že "být v současné době republikánem je stejné jako být během Holokaustu židem". Kritici jí vzápětí připomněli, že nacisté nevyhlazovali židy kvůli jejich názorům, ale z etnických důvodů.

Carano si tedy hloupými řečmi každopádně kromě poučení o nedávné minulosti vysloužila padáka. A co je pro její kariéru asi ještě horší, vyhazov dostala také od vlivné agentury UTA. Podobné agentury však jsou ve velmi konkurenčním prostředí Hollywoodu nutnou podmínkou pro úspěch.

Směr Gibson?

Carano si tak zadělala na velký problém, který z nedávných dějin velkého filmového světa známe docela dobře. Podobně hloupé antisemitské řeči stály prvoligovou kariéru Mela Gibsona. Ten si svými rolemi, ale také režijními počiny vydobyl pozici mezi nejdůležitějšími a nejslavnějšími lidmi Hollywoodu. A pak jej jednou zastavili policisté kvůli podezření z řízení pod vlivem omamných látek a on jim začal nadávat antisemitskými poznámkami. Když se k tomu přidala podezření z domácího násilí, skvěle nastavená kariéra ze dne na den skončila.

Původem australskému herci se však postupně podařilo vrátit alespoň zčásti na výsluní. Pomohl mu k tomu i karlovarský festival, kde Gibson v roce 2014 získal cenu za celoživotní přínos světovému filmu. "Dáváme mu to za jeho uměleckou tvorbu, nikoli osobní postoje," avizovali předem pořadatelé, kterým své znepokojení nad oceňování antisemity vyjádřila Federace židovských obcí.

O dva roky později se Gibson opravdu vrátil do první ligy. Na benátském filmovém festivalu měla premiéru jeho režijní novinka Zrození hrdiny, za kterou byl později nominován na Oscara (toho již měl za Statečné srdce).

Hammer Lecter

Antisemitismus však zdaleka není jediná zaručená pozvánka na černou listinu. Tou druhou je temná sexuální minulost (a nejspíš i přítomnost). Nejaktuálnější (a možná jednu z nejtemnějších) kauz má na triku Armie Hammer. Hvězda filmů Osamělý jezdec a Dej mi své jméno na plátně většinou působí jako citlivý muž. Před několika týdny se však objevily skutečnosti, které Hammerovým výkonům na plátně dodávají poměrně solidní pachuť.

Hned několik žen Hammera postupně obvinilo z hraničního sexuálního chování. Na pořadu dne bylo bití, svazování a podobné kontroverzní, byť legální praktiky. Skutečný problém však nastal, když jedna z žen obvinila hvězdu a potomka význačných amerických byznysmenů z kanibalismu.

"Jsem stoprocentní kanibal. Chci tě sníst. Sakra. Je děsivý to přiznat. Nikdy předtím jsem to nepřiznal," hlásají údajně Hammerovy SMS zprávy jedné z žen, které se objevily na internetu. Ačkoli se jejich pravost zatím nepotvrdila (navíc může jít i o velmi problematickou hru se slovy odkazující nikoli ke skutečnému jedení, ale spíš k sexuálnímu uspokojení), postupně se podobná obvinění začala nabalovat a že je Hammer kanibal, nebo by jím alespoň být chtěl, už se stalo součástí veřejného prostoru.

Hammer hned po prvním prosáknutí skandálu odmítl lukrativní roli a věnuje se rodině. Nicméně zámořská filmová média se již shodují na tom, že jeho kariéra je v zásadě u konce.

Jako Depp či Spacey

Konec kariéry v Hollywoodu totiž nepřichází jen nutně po potvrzených obviněních. Může k tomu dojít i při skandálu bez vyústění. Producenti si totiž na triko nevezmou riziko, že by daný herec v některých divačkách či divácích vyvolával nepříjemné pocity. Celý snímek by totiž skončil finančním neúspěchem, což potvrzuje celá řada příkladů.

"Obětí" tohoto možná nelítostného, ale zcela ekonomického přístupu je třeba Kevin Spacey, který se v žádném velkém hollywoodském filmu či seriálu pravděpodobně již nikdy neobjeví, navzdory tomu, že jeho kauzy většinou vyšuměly do ztracena.

A ze zcela aktuálních případů připomeňme třeba Johnnyho Deppa, jehož vleklý a opravdu nechutný rozvod (a vůbec celá právní bitva) s Amber Heard stála roli v lukrativní sérii Fantastická zvířata studia Warner Bros. Depp tak sice za třetí díl ještě dostane zaplaceno, ale již se v něm neobjeví, což platí i pro další snímky série.