Po týdnech v ústraní vévodkyně a vévoda ze Sussexu, princ Harry s manželkou Meghan Markleovou, opět vplouvají do společenského života. Pár, který se vzdal pozicí v britské královské rodině, aby mohl odejít ze záře reflektorů, do nich vstupuje v poslední době stále častěji. Nejnověji Meghan poskytla interview v jedné z nejpopulárnějších amerických talkshow.

„Ve středu producenti The Ellen DeGeneres Show oznámili, že se Meghan objeví v epizodě odvysílané ve Státech ve čtvrtek. Jde o její první samostatné televizní interview od chvíle, kdy se stala členkou britské královské rodiny. A zároveň jde o první velké vystoupení od přelomového interview, které poskytli letos v březnu Meghan a Harry moderátorce Oprah Winfreyové, a ve kterém mluvili o nešťastném životě v královské rodině," zmiňuje stanice CNN.

I když jsou zatím zveřejněné pouze ukázky z nového interview, podle všeho se neslo v mnohem odlehčenějším duchu, než onen hojně diskutovaný rozhovor s Oprah, který vyvolal mezi vévody ze Sussexu a britskou královskou rodinou ještě větší rozkol než jejich odchod do USA. „Největším překvapením pro fanoušky, kteří jsou zvyklí na to, že se královská rodina chová zdrženlivěji, může být to, že Meghan v Ellenině show předvedla svoji hravou stránku a zapojila se do série žertů, které vymyslela moderátorka," píše magazín Town and Country.

Zdroj: Youtube

Meghan se v zábavném klipu vypravila mezi trhovce a chovala se opravdu podivně. V uchu totiž měla sluchátko, přes které jí moderátorka Ellen udělovala pokyny. „Meghan například na chodníku dělala dřepy a průběžně popíjela z dětské lahvičky, kterou měla v kabelce, přičemž na ni prodejci nevěřícně zírali," nastiňuje server News.com.au.

V klipu je vidět, jak Meghan bere do rukou různé předměty a provádí s nimi téměř až rituály.

Lilibet za skunka

Mimo vtípků Meghan prozradila podrobnosti o rodinném životě v Kalifornii. Opakovaně zdůraznila, že odchod z královské rodiny a přestěhování do amerického státu Kalifornie s manželem považují za dobré rozhodnutí. Řekla třeba, že si její manžel, princ Harry, Kalifornii užívá. „Miluje to tady. Životní styl i počasí jsou hodně dobré. Jsme jednoduše šťastní," uvedla vévodkyně ze Sussexu.

Příznivci páru, jehož odchod z britské královské rodiny si získal přezdívku Megxit, se díky pořadu dočkali i další fotky staršího z dětí dvojice, Archieho. Meghan s Harrym fotky svých dětí zveřejňují opravdu málokdy, nikdo tak ještě neviděl snímek jejich dcery Lilibet. „U příležitosti interview Meghan zveřejnila fotku Archieho, jak krmí slepice na jejich farmě v Montecitu," uvádí server News.com.au.

Chlapci na záběru není vidět do tváře, po otci ale zjevně zdědil rudé vlasy. Jak podotkly některé servery, na nohou má žluté gumáky britské značky Hunter s obrázkem prasátka Peppu, postavičky z britského animovaného seriálu. Stejnou postavu prý v jistém věku zbožňoval syn Williama a Kate, princ George.

Podle Meghan se jejímu synovi líbí být "velkým bratrem" malé Lilibet. Její děti příliš neoceňují populární americký svátek Halloween. „Chtěli jsme pro děti udělat něco vtipného, ovšem jim se to příliš nezdálo," nastínila vévodkyně.

Podle ní měl na sobě Archie krátce kostým dinosaura, a Lili byla oblečena jako skunk, postavička Flower z animovaného příběhu Bambi. „Archie v něm nevydržel ani pět minut," vyjádřila se Meghan.

Meghan rovněž zavzpomínala na dobu, kdy se s manželem přistěhovali do Spojených států. „Přišli jsme v době lockdownu, přesně, když vše bylo zavřené. Takže jsme mohli trávit množství času doma a vytvářet svůj domov," uvedla bývalá herečka.

Jako klaun

Vévodkyně, která se s moderátorkou Ellen DeGeneres přátelí již několik let, rovněž povyprávěla o svém dětství a letech, kdy se ještě živila jako herečka. Vzpomínala třeba na jeden ze svých dětských účesů. „Vévodkyně popsala svůj velký účasový přešlap. Když měla deset či jedenáct let, chtěla mít stejný účes jako herečka Andie MacDowell ve snímku Čtyři svatby a jeden pohřeb. Její okolí ji ale kvůli účesu začalo přirovnávat ke klaunovi Krustymu," popisuje server The Independent. Klaun je postavou ze seriálu Simpsonovi.

Zdroj: Youtube

V době, kdy se živila jako herečka, mohla Meghan podle svých slov o přepychu, který jí později poskytl život v královské rodině, jen snít. Na kastingy jezdila vlastním autem. „Měla jsem velmi starý Ford Explorer Sport, a v určité chvíli přestal fungovat zámek na straně řidiče, takže nebylo možné dostat se do auta dveřmi. Takže jsem vždy na parkovišti parkovala až někde vzadu. Po konkurzu jsem otevřela kufr a vlezla přes něj do auta, zavřela kufr a prolezla po sedadlech na místo řidiče. A pak jsem stejným způsobem lezla ven," vtipkovala v rozhovoru Meghan.

Lukrativní kontrakty

Harry a Meghan se v Los Angeles věnují zejména charitě a zaměřují se na některá společenská témata. S nimi rovněž pojí všechna svá veřejná vystoupení. Podle serveru The Guardian Meghan propojila nynější účast v show s propagací myšlenky, aby ve Spojených státech existovala placená rodičovská dovolená. Již se s touto prosbou rovněž obrátila na zástupce amerického Kongresu.

„Každý ví, jak náročné a důležité jsou první týdny, pokud ne měsíce, s malým dítětem a jak důležité trávit čas společně, jako rodina. Skutečnost, že tady nic takového není možné, mě jako matku dvou dětí znepokojuje a udělám vše, co budu moct, abych zajistila, že se tohoto lidem dostane," řekla Meghan v rozhovoru.

Pár, který z britské královské rodiny odešel v roce 2020, se věnuje i tématům jako hlad či podpora ženských práv. Manžele živí mimo jiné lukrativní kontrakty na podcasty a dokumenty, které podepsali třeba se společností Netflix.

Přesto, že mají řadu podporovatelů, po odchodu z královské rodiny popularita vévodů ze Sussexu ve Spojeném království prudce klesla, přičemž tamní média nejčastěji z rozkolu s královskou rodinou obviňují Meghan. Podle expertů, kteří se vyjádřili pro časopis Marie Claire, je v současnosti opětovné přesídlení páru do Velké Británie prakticky nemožné. Dlouhodobě se spekuluje o tom, že vztahy mezi párem a zbytkem rodiny, zejména princem Charlesem a Harryho bratrem, princem Williamem, a jeho manželkou Kate, výrazně ochladly.

Britská média rovněž dlouhodobě upozorňují na to, že vzhledem k rodinným sporům je možné, že královna Alžběta II. nikdy naživo nespatří svou vnučku Lilibet. Nedávno se ale objevily zprávy, podle kterých se při turné prince Williama s manželkou Kate do Ameriky opět potkají alespoň oba páry a je dokonce možné, že William a Kate budou po několik dní hosty v usedlosti Meghan a Harryho.

Harry se se svojí rodinou naposledy viděl při smutných událostech - pohřbu prince Philipa a rovněž při odhalení sochy zesnulé princezny Diany. Meghan ho při těchto příležitostech do Velké Británie nedoprovodila.

Po odchodu z královské rodiny a interview s Oprah Winfreyovou, ve které pár obvinil královskou rodinu z rasistického chování vůči Meghan a rovněž ignoraci psychických problémů dvojice, se Meghan s Harrym na veřejnosti prakticky neobjevovali. V posledních týdnech vystoupili ale hned několikrát.