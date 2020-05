Karanténní opatření zavedená ve většině světa kvůli šíření koronaviru světové módní značky citelně zasáhla. Dala jim ale také příležitost zvážit tempo módy a vrátit se k méně hektické podobě tvorby, produkce - a možná i spotřeby.

Kreativní ředitel značky Gucci Alessandro Michele si dokáže představit, že velké přehlídky by byly jen dvakrát v roce - na podzim a na jaře, kdy by módní domy představily nové kolekce.

Zmizel by tím nabitý kalendář, který před velkými přehlídkami dámské a pánské módy vyžadoval ještě "předsezónní kolekce", a jednorázové kolekce pořádané pro movité klienty - obvykle v exotických lokacích, které si v módním světě vysloužily označení cruise/resort nebo holiday collection, tedy výletní či dovolenková kolekce.

"Dvě přehlídky ročně jsou více než dost, abychom měli čas vytvořit nějakou kreativní myšlenku a dostatečně ji rozvinout," řekl Michele. Koronavirová opatření podle něj poskytla mnoha lidem čas zastavit se a zamyslet nad vším, co se dosud dělo. "Je to skvělý dar, který nám planeta dala - a my ho nesmíme zahodit," dodal s tím, že v posledních letech módní průmysl čím dál tím více trpěl kvůli hektickému tempu.

Saint Laurent nebyl při vyjádření svých záměrů tak konkrétní. V prohlášení nicméně uvedl, že "převezme kontrolu nad módním kalendářem s ohledem na nynější okolnosti a vlny radikálních změn".

Armani odmítá "rychlou módu"

Luxusní móda patřila mezi první odvětví, která utrpěla kvůli koronaviru. Nejprve přišla karanténní opatření v Číně, kvůli níž se uzavřely butiky i přístup do oblasti, která je nyní odbytištěm třetiny celosvětově prodaného luxusního zboží. V Evropě se pandemie rozšířila v době, kdy v Miláně a Paříži běžely přehlídky podzim-zima 2020/21.

Giorgio Armani představil svou kolekci v uzavřeném divadle 23. února jen dva dny poté, co se Itálie stala první zemí, kde se covid-19 začal šířit. V dopise, který minulý měsíc poslal listu Women\'s Wear Daily, Armani uvedl, že mu připadá "nemorální", aby luxusní móda kráčela ve stopách takzvané rychlé módy.

Protestoval tím proti tlaku uvádět na trh nové a nové řady v zájmu zisku a "pomíjet přitom, že vytvořit luxusní módu chce čas, stejně jako vyžaduje čas ji ocenit". Luxusní móda by podle něj měla zůstat baštou nadčasové elegance - ne otrokem módních trendů, které velí koupit, co je právě "trendy".

"Nedává mi smysl, aby některé z mých sak nebo obleků visely v obchodě tři týdny, než začnou být zastaralé a nahradí je jiné zboží, které se od nich příliš neliší," dodal Armani.

Také Britská módní rada a Rada amerických módních návrhářů, které stojí za londýnským a newyorským týdnem módy, povzbuzují značky, aby "zpomalily" a zvážily, kolik zboží produkují a uvádějí na trh.