"Ladislav Mrkvička mě na jevišti okouzloval přirozenou autenticitou a jakousi neokázalou mužností. Skutečných mužů je na jevišti i v životě málo, a i proto nám bude osobnost Mrkvičkova formátu chybět," uvedl režisér a někdejší umělecký šéf Činohry ND Michal Dočekal.

Mrkvička učil na DAMU od roku 1998. "A pedagogem byl jedním slovem vynikajícím. Nikdo jiný neuměl se studentem stvořit dramatickou postavu jako on. Jeho metodou byla vlídnost, nekonečná trpělivost a nesmírná preciznost. Neodpustil studentům nic, prožíval s nimi ale také všechny jejich tvůrčí krize. Byl autoritou uměleckou, ale i lidskou, možná pro mnohé z nich otcovskou. Po odchodu Borise Rösnera je to pro DAMU další bolestná a chce se říci nenahraditelná ztráta," uvedla herečka Eva Salzmannová, která na DAMU také vyučuje.

"Bylo jedno, jestli to byly studentky nebo studenti, ale dokázal jim poradit, kudy jít jakoby z vnitřní síly na ztvárnění role. Což je jedna z nejdůležitějších disciplín herectví a což uměl samozřejmě velmi dobře také on sám," vzpomínal Schejbal na Mrkvičku. Vyzdvihl jeho účinkování v dramatizaci Dostojevského románu Bratři Karamazovi, kterou pro Divadlo Na zábradlí vytvořil filmový a divadelní režisér Evald Schorm na konci 70. let. V inscenaci hrál i Jiří Bartoška, ten dnes ale na dotaz ČTK s omluvou odchod svého hereckého kolegy nechtěl komentovat.

"Láďa Mrkvička byl vynikající herec a prima člověk. Měl smysl pro humor, a co je důležité - by vždycky připravený na natáčení. Prostě dobrá, stará škola," řekl dnes ČTK filmový režisér Jaroslav Soukup. "Poprvé jsme se setkali v roce 1981, kdy mi hrál hlavní roli ve filmu Dostih. To byl film z dostihového prostředí a Láďa uměl jezdit na koni a tam jsme se poznali a seznámili. Potom jsme se dlouho neviděli až do roku 2013, kdy jsem ho obsadil do role Emila Kincla v seriálu Policie Modrava," řekl Soukup.

Profesionál

Připomněl, že role Kincla je v populárním seriálu jediná, která vychází ze skutečné postavy. "Emil Kincl je legenda Šumavy, je mu 84 a žije pořád v Kašperských Horách. I s Láďou si, myslím, sedli, protože po natáčení spolu seděli a docela si rozuměli," doplnil režisér. Mrkvička hrál ve všech sériích seriálu.

"I v zatím poslední řadě v roce 2018. Tam už se u něj začínala projevovat jeho nemoc, Láďa byl na ni naštvaný, vím, že ho to hrozně štvalo, natáčení ale naprosto profesionálně zvládl," uvedl Soukup. Pro další plánovanou sérii už postavu Kincla kvůli zhoršujícímu se Mrkvičkovu zdravotnímu stavu režisér vypustil.

Na DAMU je vedoucím katedry činoherního divadla Jan Burian, ředitel Národního divadla, kde Mrkvička léta hrál. "Milovaný kolega, vynikající herec, mimořádný pedagog, statečný muž, kamarád. Byl nám vzorem v přístupu k životu, práci i umění. Milý Láďo, budeme se snažit Vaše hodnoty udržovat. S láskou vzpomínáme," uvedl po Mrkvičkově úmrtí. Schejbal doplnil, že ne každý výborný herec může být dobrý učitel herectví. "A ne každý dobrý pedagog musí být výborný herec. On spojoval pro mě obojí, byl neuvěřitelně lidsky pevný, a když si za něčím stál, tak si za něčím stál. To se mi na něm líbilo," doplnil režisér.