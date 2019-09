10 let v zelené dřevěnce

Společné setkání u příležitosti výročí projektu oživení památkově chráněné dřevěnky v Jílovecké ulici - ve spolupráci se spolkem Zrnko naděje,(https:// jedeme-bez-barier.webnode.cz/)

které letos slaví 10 let vzniku.vNaše historie je trochu zamotanější ...Projekt "dřevěnky "začal pod hlavičkou CPR M.E.D,po třech letech se dřevěnkovská větev osamostatnila a vznikl spolek Semínko země.(https:// www.seminkozeme.cz/)

Průběžný prográmek : dílničky (vlna, klacíky, mňamky vege), blátivá kuchyňka,stromolezení,král íci. KOLO ŠTĚSTÍ.Fotovýstavka (vzpomínky)

Okolo 15 hodiny POHÁDEČKA

Bohatý kulturní program u sousedů na akci 10 let Zrnka naděje (viz koment)-např. orientální tance ve 14 hod, koncert Karly Salabové v 16 hod.