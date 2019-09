1000 věcí, co mě s*rou

…aneb Tvoje bába je komedie. Koprodukce Studia Palmoffka a Divadla F. X. Kalby. Komedie přenáší nepříjemnosti každodenního života každého z nás. Ironický nadhled a humor uleví divákovi s tím, že v tom vlastně není sám.



UPOZORNĚNÍ: Představení je vhodné od 15 let. Plus používá se stroboskop.



P.S. představení hraná v pražském v Rock Café jsou stále vyprodaná! :)



DJ Luboš v Rožďalovicích pouští svůj nejlepší set. Bitch nesnáší Malého prince.

A Attilovi začínají mladý, hezký holky vykat. Trapas. Uděláme si selfí a připojíme se k Jede, jede mašinka! Skleniček pár a pár tahů z trávy? 1000 věcí, co mě serou je monumentální epos o flusancích do tváře dobrého vkusu, které přináší dnešní doba a život.



Kultovní internetový blog, nositel prestižní ceny Křišťálová lupa, konečně na divadle. Život je krásnej, to jo. Ale i tak se najde spousta každodenních vopruzů, který dokážou otrávit celej den. A tak Achjo Bitch, Atilla, Bič Boží a Curvekiller hejtujou na 1000 věcí, co mě serou; protože znáte to, když o těch věcech budou psát, tak se jim nějak uleví nebo co…



režie: František Xaver Kalba

hrají:

Barbora Kubátová (Naivní divadlo Liberec)

Jakub Albrecht (Divadlo F. X. Šaldy v Liberci)

Tomáš Dianiška (Divadlo pod Palmovkou)

výprava: Lucie Halgašová

hudba: Youtube

text: Achjo Bitch, Attila Bič Boží, Curvekiller

úprava: Tomáš Dianiška