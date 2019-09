BoBoběh 30 km

Závěrečný závod trilogie je logicky horský běh, který nás opět zavede za krásami Jizerských hor. Proběhneme společně jak oblíbený Kanál, hráz Černé Nisy, dvakrát vyběhneme na Olivetskou horu, seběhneme na severní stranu hor do Ferdinandova a nejtvrdším stoupáním v Jizerkách - Bílým Štolpichem se vrátíme zase zpět. Pokud vyjde počasí a v Jizerkách panuje Babí léto, tak si těch 30 kilometrů opravdu užijete. Do tohoto závodu se mohou přihlásit jak Ti, co jsou registrováni pro celou trilogii, tak i Ti, co se chtějí jen proběhnout. Závod je tedy otevřen všem milovníkům běhu a krásné přírody.

