Cash Savage and The Last Drinks (AUS)

Jedna z největších australských hvězd se vrací k nám do klubu.

Šestihlavé hudební monstrum Cash Savage and The Last Drinks s sebou přiveze zbrusu nové album Good Citizens nabité nespoutanou energií. Nabídnou nespoutanou smršť zhýralého blues, špinavého country, prvky garážového R´n´R a indie.

Nepřehlédnutelná frontwoman Cash Savage překvapuje strhujícími výstupy na pódiu i svým chraplákem, kterým energicky vypráví příběhy. Nabízí pokušení i vykoupení, jemnější pasáže střídají nespoutané naléhavé momenty. Celkový dojem je navíc umocněn hypnotickými rytmy, které snadno dostávají posluchače do transu.

Nadaná hudebnice a skladatelka Cash je hudbou prosáklá odmalička, hudbě se věnují i všichni její bratři, určitý vliv mohl mít i její strýc - Conway Savage, člen legendárních The Bad Seeds Nicka Cavea. Sama Cash začala koncertovat v 17 letech, v roce 2009 se obklopila dalšími skvělými muzikanty a rychle si vydobyli místo mezi vyhlášenými kapelami hrajícími na prestižních festivalech jako Meredith Music Festival, Deni Blues a další. V roce 2015 absolvovali své první evropské turné. Z festivalů v ČR můžeme zmínit například Colours of Ostrava, Rock for People, nebo našemu Klubu nedaleký Festival Dolánky.