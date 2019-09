Připravili jsme pro Vás na sobotu 15. června celodenní doprovodný program k výstavě Cesta do Indie. Na návštěvníky čeká zdarma prohlídka výstavy včetně dvou komentovaných prohlídek, tvůrčí dílny i přednáška o tradičním indickém oděvu.

Přednáška kurátorky asijských a afrických sbírek Národní galerie Zdeny Klimtové začíná od 10 hodin v ateliéru muzea, součástí budou i praktické ukázky oblékání sárí. Kromě přednášky jsou pro návštěvníky připraveny komentované prohlídky výstavou, a to ve 12 a v 15 hodin.

Pro malé i velké cestovatele je na pokladně muzea k dispozici příběhový kvíz, díky kterému se na moment ocitnou v roli obchodníků plujících do exotické Bombaje prodat slavné jablonecké bižuterní zboží. Hloubavější návštěvníci si mohou vyzkoušet tzv. muzejní kufřík a proměnit se v detektiva, jehož cílem je zjistit majitele kufříku a jaký je jeho vztah k jednotlivým předmětům v kufříku.

V tento den nebude chybět ani tvůrčí dílna pro šikovné návštěvníky všech generací. Mohou si vyrobit papírové bangle v podobě origami zdobených kamínky nebo navlékat náramek s magickými rudraksha perlemi.

Program k výstavě Cesta do Indie se koná v sobotu 15. června od 9 do 17 hodin. Vstup na něj, včetně výstavy, je zdarma.