Seržant Frogg přiveze do opuštěného letoviska ve státě Georgia svého kamaráda z vojny, Charlieho. Člověka, který je na pokraji sebevraždy, deprivovaný a zdevastovaný. Zápletka se rozbíhá v okamžiku, kdy Charlie nemá sílu dokonce ani s nikým mluvit. Froggy se rozhodne kamaráda zachránit: všechny přesvědčí, že jeho přítel je cizinec a nerozumí ani slovo anglicky. Netuší, do jak prekérní situace Charlieho dostane. Lidé před ním začnou říkat věci, které by nikdy neříkali, kdyby nebyli přesvědčeni, že nerozumí. Charlie hraje roli cizince tak důkladně, že se mu podaří oklamat nejen ostatní, ale i sebe a svůj nedostatek sebedůvěry...

Hra těží z tradice zápletkové komedie a absurdního dramatu. Situace hry, kdy člověk je nucen hrát si sám se sebou i se situací, v níž se ocitl, je ozdravná a dokáže změnit svět. Člověk, zdánlivě bezmocný nýmand, se mocí hry stává hrdinou.

AUTOR: Larry Shue

REŽIE: Kateřina Dušková

HRAJÍ: Martin Písařík, Zdeněk Maryška, Ludmila Molínová, Lukáš Pečenka, Lukáš Rous, Vanda Chaloupková a další.