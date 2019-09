Cycology Test Day vol.1

Přemýšlíte nad koupí nového kola a stále nevíte, které je to pravé ořechové? Nebo chcete vyzkoušet desítky různých kol a zažít přátelskou atmosféru? Po loňském nultém ročníku přinášíme plnotučný "Cycology Test Day"a bude se skutečně na co těšit!



Start bude v neděli 22.4. v 9:00 ve sportovním areálu v jabloneckých Břízkách. Opět pro Vás budou připraveny různé tratě, kde si budete moci vyzkoušet a osahat jakékoliv kolo. Letos pro Vás máme nachystáno ještě větší množství kol všech kategorií, a těšit se tak můžete na horská kola, enduro, trailová kola, silniční, gravel bikes, fatbike, elektro kola či náš speciální tandem, nebo stylová městská kola!



Pro Vaše blaho bude připravené občerstvení za symbolické ceny a pivo zdarma!



Další novinky a podrobnosti budeme průběžně uvolňovat, takže sledujte naše sociální sítě a šlápněte do toho s námi!