David Deyl - Kouzelné melodie

Zveme Vás do kouzelného světa filmových pohádek a legend, písní které si dokáží získat srdce každého z nás a dovolí nám se na chvíli zastavit a zasnít.

V podání Davida Deyla za doprovodu klavíru, violoncella a flétny zazní půvabné melodie z filmů Beauty and the Beast, Hunchback of Notre Dame, The Prince of Egypt, Pocahontas, Hercules, Tarzan, Aladdin, Tangled, Pinocchio, Dumbo.

Nové aranže bravurně rozepsané Davidem Solařem jsou jako stvořené pro Davidův hlas a jeho classical crossover styl.

Davidovi se tímto plní jeden z jeho dalších snů. Již po ukončení studia vysoké školy začal pracovat v rámci doktorandského studia na dizertační práci po názvem Hudební složka animovaného filmu.

Jejím cílem bylo zpříjemnit dětem výuku hudební výchovy a angličtiny.

Hudební svět animovaného filmu ho vždy lákal a nyní jej konečně může přenést na pódium a k vám, svým posluchačům a divákům.