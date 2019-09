Dechová ceremonie

Zažijte, jak může zázrak dechu transformovat váš život. Otevřete se osvobozující síle intenzivního propojeného dechu. Odevzdejte vše, co vám brání cítit plně a často radost a otevřete se svému plnému tvůrčímu potenciálu. Spojte se se svými emocemi a zažijte pocit blaženosti.



Zveme vás na dechovou ceremonii, která vám umožní dostat se hlouběji do kontaktu se svým dechem, tělem a emocemi.



Práce s dechem je hluboký nástroj transformace a uzdravování na všech úrovních – tělo, mysl i duše – používaný mnoha kulturami k dosažení rozšířených stavů vědomí a zároveň čistý a efektivní způsob jak se zbavit stresu a napětí, uvolnit trauma a spojit se se svým vyšším já. Provedeme vás bezpečnou a efektivní metodou, která podpoří vaši vlastní vnitřní uzdravující energii a vědění.



Mnoho lidí díky práci s dechem zažívá:



– zvýšenou živost, radost a kreativitu

– fyzické, emocionální a mentální uzdravování a blahobyt

– snížení stresu a zvýšenou vitalitu a vnitřní klid

– více sebelásky a pocit hlubšího spojení s druhými

– uvědomění si omezujících myšlenkových vzorců a jejich opuštění. odpoutanost

– pocit svobody a blaženosti



Pokud máte nějaké téma, které chtete osvětlit, vemte si ho s sebou.



Robert Gajdoš se práci se dechem věnuje od roku 2012. Studoval s Christabel Zamor (Bali), Danou de Long, Ashanou Solaris a Gitenem Tonkovem (USA). Založil nakladatelství Synergie a studio jógy a vědomého setkávání „blízko sebe“. Ve svých prožitkových workshopech integruje vědomé dýchání s dotekem, zvukem, hravostí a pohybem.



Lucie Fialová je v místě svého bydliště proslulá čarodějka, indiánka. Nechává se inspirovat přírodou, lidmi, kulturami, jazyky, různými modalitami léčení a filozofiemi jako tantra, ajurvéda, slovanství. Kromě bylinek se v současné době věnuje nejvíce masážím, práci se smysly, vůněmi a zvuky, práci s dechem, a kundalini józe.



KDY: 1.6.2018, pátek

ČAS: 18:00 – 20:30

CENA: 500 Kč



Podmínky rezervace:



Rezervujte si své místo na info@mbjoga.cz. Kapacita je omezená. Rezervace je platná až po uhrazení celé částky: buď převodem na účet 670100-2215174867/6210 (jako VS uveďte 01062018 a do poznámky uveďte jméno a přijmení) nebo hotově ve studiu v době veřejných lekcí dle našeho rozvrhu. V případě storna se uhrazená částka nevrací, výměna za jinou osobu je možná.