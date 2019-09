A je to tady. Na podzim vyrážíme na koncertní turné k oslavě 15 letům Eddie Stoilow a slibujeme, že to bude opravdu velkolepé. Moc se na vás všechny těšíme ve Vratislavicích 16. listopadu v KC 101010. Exkluzivním hostem, který s námi vystoupí na jednom pódiu, bude zpěvák Sebastian. Bude to jízda.