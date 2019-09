Na světě se překvapivě najde spousta lidí, kteří Vánoce nemají rádi a mezi nimi všemi vyniká právě Grinch.

Grinch je věčně rozmrzelý zelený chlupatec, jemuž naprosto vyhovuje samotaření v jeskyni, kde se nechává obskakovat svým psem Maxem. Do civilizace vychází jen v těch nejnutnějších případech, například když jeho lednice a spíž začnou zívat prázdnotou. Háček je v tom, že ve vesničce Kdosice, kam za nákupy vyráží, žijí samí nechutně pozitivní obyvatelé, které jsou tím nadšenější a dychtivější, čím víc se blíží Štědrý den. Domy jsou obsypané světly, koledy zní na každém kroku, děti si připravují seznamy dárků, ve vzduchu voní cukroví a to všechno působí na Grinche jako červený hadr na býka. A když se pak ještě dozví, že letošní vánoční svátky by měly být ve vesničce třikrát opulentnější než v jiných letech, rozhodne se to celé zarazit a vánoční atmosféru lidem z Kdosic ukrást doslova pod nosem. A protože je Grinch hlava mazaná, vymyslí naprosto dokonalý plán, po kterém zůstanou Kdosickým jen oči pro pláč. Stačí nalézt sáně, vhodné stádo sobů, nasadit si falešný plnovous a předběhnout toho dědka, který nosí dárky komínem. Jenže i ten, kdo počítá doslova se vším, se může jednou přepočítat. V Kdosicích žije holčička Cindy, která se rozhodla nalíčit na Santu past, jen aby ho mohla poprosit o nějaký výjimečný dárek pro upracovanou maminku. První setkání Grinche a Cindy bude trochu bolet, ale oběma velmi nečekaně změní život.