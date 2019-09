Jablonecký Voříšek 2018

Srdečně Vás zveme na největší pejskařskou událost v Jablonci nad Nisou,pod záštitou pana primátora Jablonce Ing. Petra Beitla. S velikou radostí Vám také musím oznámit,že přijal pozvání jako čestný host do poroty 20 ročníku Jabloneckého Voříška 2018 úžasný zpěvák Daniel Hůlka.

Přátelé,pejskaři,páníčkové a voříšci, hezky se na soutěž připravujte, cvičte psí kusy, ať to naší vzácné porotě všechno hezky předvedete.

Poznamenejte si důležité datum největší pejskařské události v Jablonci n. N.

Sobota 6. 10. 2018 od 14 h na letní scéně Eurocentra.

Pro soutěžící pejsky je důležité se přihlásit u prezentace, která bude probíhat jako obvykle od 13 do 14 h.

Je nutné sebou mít očkovací průkaz, tedy platné očkování tzv. běžnou kobinaci (parvoviroza, psinka, vzteklina)

Startovací poplatek je stále stejný již 20 let (50kč na jednoho pejska).

Těšíme se na soutěžící i diváky.