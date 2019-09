V letošním roce oslaví kapela Jethro Tull 50 let své existence. K oslavě zlatého výročí uspořádal Ian Anderson celosvětové turné.



Jednou ze zastávek světového turné je i Česká republika a magické prostředí státního zámku Sychrov. Jethro Tull se tak zařadí mezi další významné umělce, kteří na zámku v minulosti vystoupili, jako např. Kris Kristofferson, Apocalyptica, Suzanne Vega a další.



Jethro Tull patří k nejprodávanějším umělcům progresivní rockové hudby všech dob a jejich práce zahrnuje jak skladby lidové, tak i bluesové, klasické nebo stylu heavy rock. Koncerty k oslavě 50. výročí kapely představí širokou škálu z jejich tvorby, zaměřující se i na dřívější období kapely s hity z alb jako: This Was, Stand Up, Benefit, Aqualung, Thick as a Brick, Too Old To Rock and Roll: Too Young To Die, Songs From The Wood, Heavy Horses, Crest Of A Knave a TAAB2 z roku 2012.



Vstupenky zakoupíte v síti Ticketpro a Ticketportal. K dispozici jsou místa k sezení a omezený počet k stání.



SPRÁVA ZÁMKU SYCHROV NENÍ POŘADATELEM KONCERTU, PRO DALŠÍ INFORMACE PROSÍM KONTAKTUJTE PŘÍMO POŘADATELE:



ŠIMMI AG, e-mail: pavel@mikez.cz

www.simmiag.cz