Kinedok: Svět podle Daliborka + beseda s tvůrci

Dalibor K. pracuje jako lakýrník, točí amatérské horory, skládá naštvané písně, maluje a je radikální neonacista. Blíží se mu čtyřicítka, ale doposud neprožil plnohodnotný vztah se ženou, bydlí totiž stále se svojí matkou Věrou. Nesnáší svoji práci, cikány, Židy, uprchlíky, homosexuály, Merkelovou, pavouky a zubaře. Nesnáší svůj život, ale neví, co změnit. Natáčení obrazů ze života nácka s uměleckými ambicemi započalo ve chvíli, kdy se Daliborova matka seznámila přes Facebook se Slovákem Vladimírem, který s oblibou říká, že by „z cikánů udělal asfalt“. Sžíravě absurdní a přitom ledově mrazivý tragikomický vhled do světa „obyčejných slušných Čechů“, kterým se stýská po Adolfu Hitlerovi.

Po filmu bude následovat beseda s tvůrci.