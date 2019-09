Kurz práce v harmoii s koněm!



5.-6.7. se na Farmě Vysoká uskuteční dvoudenní kurz práce v harmonii s koněm.



Lektorem bude úžasná Jana Plačková, neboli Vija!



Kurz bude předcházet závodům v bezudidlovém jezdectví na Farmě Vysoká. To by mohla být zajímavá motivace a inspirace pro práci na kurzu.



Kurz je určen pro dvojice člověk a kůň, kdy bude ke každému individuální přístup. Každý si řekne, čemu se se svým koněm chce věnovat, na čem pracovat a co zdokonalit.

Kurz bude i velice zajímavý pro diváky bez koní!

Lekce budou probíhat ve čtvrtek od 9h do 17h, v pátek od 8h do 16h podle zájmu účastníků. Každý se může rozhodnout, zda chce svou lekci absolvovat v kuse 45-60min, nebo si ji rozdělit na dvě půlky během jednoho dne, či obou dní. Je také možné absolvovat kurz po dvojicích. To vše záleží na vás, jak budete chtít.



Čemu je možné se věnovat:

Přiježděnost, nebo přechod z udidla na bezudidlové ježdění

Volná drezura

Práce s mladými koňmi, či začátky s hříbaty

Práce s koňmi s fyzickým omezením, starší koně

Zjemnění a přesnost

Práce ze zemně

Trikové kousky

A spousty jiného



Přihlášky posílejte na email mskodovam@seznam.cz



Do přihlášky je nutné napsat jakou formou si přejete výcvik, a jaký den. Zda chcete jednu výcvikovou hodinu v kuse, nebo rozdělenou do dvou částí, zda chcete hodinu ve dvojici (tu si musíte k sobě sehnat samy) Výhodou je i napsat, čemu se budete chtít ve své lekci věnovat



Je možné obsadit 12-14 lekcí



Ceny

Divák 300Kč/den (platí se při vstupu na akci)

Lekce jezdec s koněm (lekce v kuse, nebo rozdělena do dvou částí) – 1400Kč

Lekce jezdec s koněm ve dvojici – 1000Kč

Box 300Kč den/noc



POZOR! Nevratná záloha pro účastníky s koňmi činí 800Kč a je splatná nejdéle 18.6.2018 na účet jezdecké společnosti Vysoká. Doplatek je splatný v den události.

Jezdecká společnost Vysoká

Chrastava - Horní Chrastava, 463 31, Vysoká 9

IČO: 26552205

Číslo účtu: 231758097/0300



V případě, že se nebudete moci zúčastnit po zaplacení zálohy máte možnost za sebe najít náhradu, se kterou se samy finančně vyrovnáte.



Ubytování možné v hotelu Farmy Vysoká, to je nutné rezervovat dostatečně včas.



V ceně lekce je započítána lektorka, její doprava, ubytování a strava. Pronájem tréninkového prostoru.



V místě je k dispozici restaurace



Kurz se uskuteční dle počasí buď na venkovní jízdárně, nebo v hale.