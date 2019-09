V roce 2003 bratři Jamin a Jesse Marshallovi založili s Gregem Johnsonem v americkém Oregonu punkrockovou skupinu, která se stala základem nynějších Larry and His Flask. Pro skupinu se stal důležitým rok 2008, na jehož sklonku se hudebníci rozhodli vyměnit elektrické nástroje za akustické. Díky tomu, že se skupina rozrostla o hlasy mandoliny a banja ze spřátelené kapely Zombie Co-Pilot, bylo potřeba změnit i dynamiku skladeb. Žánrově se pak přiblížila americkému tradičnímu bluegrassu, aniž by ztratila punkovou upřímnost a dravost.

Akce se koná v rámci Jabloneckého kulturního léta 2018, které je součástí projektu Město plné tónů 2018.