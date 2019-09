Májový výlet k Zrcadlové koze

Máte-li to štěstí, že v úterý nemusíte do práce, přidejte se k nám a pojeďte s námi vlakem do Dolánek u Turnova - odtud se pohodovým tempem vydáme k oblíbené restauraci Zrcadlová koza, kde budete mít možnost se občerstvit či se v případě teplého počasí osvěžit v Jizeře. A pokud s sebou budete mít i děti (nebo jste sami hraví:-)), u Zrcadlové kozy je dětstké hřiště s četnými herními prvky a minizoo, takže se zabaví i ony. Zpět se můžete vydat stejnou cestou a navštívit Dlaskův statek či Dům přírody Českého ráje, případně si cestu prodloužit přes centrum Turnova a výlet zakončit sladkou tečkou v cukrárně U Janatů. Do Mnichova Hradiště se dostanete buď autobusem, nebo vlakem (spoje pro vás máme zjištěné a dozvíte se je na místě). Všichni jste srdečně vítáni!