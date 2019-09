Mamutíkův pohár 2019

Závod určený pro děti ročník 2001 a mladší, ve kterém vyhrává úplně každý!

Nejsou kategorie, žádné finále, ale drtit se bude. Každé dítě si odnese nějakou drobnost a diplom, tak žádný strach!

Poleze se blíže nespecifikovaný počet cest s horním jištěním, pády tedy nehrozí a budete si závod moci užít do sytosti.

Poleze se 5 hodin, určitě si zalezete všichni!

V rámci celého závodu proběhne testovačka lezeckých bot od firmy La Sportiva.

Startovné je jako za dospělého, tedy 130,-Kč.

Polezou se top rop minimálně tři cesty a do výsledku se bude počítat dosažená výška (poslední držený chyt). Celkový dosažený počet bude pro porovnání s ostatními kamarády.

Pro opravdové začátečníky a nováčky máme připravený systém "dopomoci" k dostatečnému výkonu.

Opravdu se nikdo nemusí bát, že by si nezalezl...

Konec závodu necháme otevřený, budeme se řídit počtem dětí, jejich šikovností a chutí do lezení.

A teď už se můžeme jen těšit.