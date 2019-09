Marek Holeček - Dotknout se nebe

Hovory a promítání Máry Holečka o tom, jak se rodil první český prvovýstup na osmitisícový kopec, před kterým nakonec smeknul celý svět nebo výstup na nedotčený vrchol v ledovém království...koláž expedic a života za poslední rok.

Pětkrát se Marek Holeček pokoušel vystoupit na Gasherbrum I. Až loni se mu s parťákem Zdeňkem Hákem podařilo himalájskou osmitisícovku zdolat. Navíc nalehko alpským stylem a novou cestou. Oba Češi si za svůj výkon letos odnesli "horolezeckého oskata" - ocenění Zlatý cepín a vstoupili tak mezi horolezecké legendy. Marek Holeček bude vyprávět o tom, proč se vrací do Himalájí, jaké to je otáčet se tři sta výškových metrů pod vrcholem a čím si jej získala Antarktida....

"Jednoduše byl to kalup! Křižoval jsem vzduchem mezi kontinenty a horstvy této malebné planety, jak stěhovavý dravec bez hnízda. Přitom můj deník se rychle zaplňoval řádky, zachycující pestrost dnů. Právě a o tom, je má přednáška, která zaznamená nikoliv kalendářní rok, ale dvanáct měsíců úpisu s ďáblem. Jsou v nich obsaženy čtyři horolezecké expedice. Jak na Antarktidu, tak do Karakoramu, nebo centrálního i západního Himálaje. Je v nich obsaženo balancování na ostré hraně, mezi životem a krůčkem k věčnosti, ale i běžný rodinný život, mediální prostituce, či šedá všednost. To vše tam je…" Maara