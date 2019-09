MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE

Michal Prokop - je nepřekonatelný zpěvák, který svou plodnou hudební kariéru, jež bývá spojována s kapelou Framus Five a hudebními žánry blues, rock a soul, zahájil už v době vysokoškolských studií v 60. letech. Jeho hity jako např. Kolej Yesterday, Bitva o Karlův most... jsou prostě nepřekonatelné a spolu s hudebním doprovodem Framus Five, patří mezi to nejlepší z české rockové historie.

V sále KC Golf Semily od 19.30 hod.

Vstupné: 320,- Kč