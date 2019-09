Před rokem jsme byli v klubu Na rampě a moc se nám tam líbilo. Tak jsme rádi, že si to znovu zopakujeme. Opět zahrajeme s Mirkem Ošancem, ale tentokrát s námi bude hrát ještě vynikající liberecká kapela Disneyband, o které jste už jistě slyšeli. Chytré písničky, výborné aranže, pohoda na pódiu... Přijďte si to s námi užít- určitě to bude stát za to!