Noc Slovanských bojovníků II

Slovanská unie bojových umění (SUBU) pořádá večer bojových sportů pod širým nebem. Tentokrát jsme pro Vás přichystali opravdovou lahůdku – derby jabloneckých a libereckých klubu, které si rozhodně nesmíte nechat ujit. Večera se zúčastní nejlepší

bojovníci z našeho okolí, ale zároveň i začátečníci, aby Vám ukázali srdce bojovníka a svého bojového ducha i přes to, že nemají takové zkušenosti. Přijďte zažít netradiční zábavu a podpořit své domácí borce do Kulturního centra Vratislavice, které symbolizuje pomyslnou hranici mezi městy Liberec a Jablonec, což je také myšlenkou této sportovní akce, utkání mezi sportovci z těchto měst a okolí. Zajímavostí na tomto galavečeru je, že jako diváci budete moci stát přímo u ringu a my doufáme, že vytvoříte parádní atmosféru pro zápasníky.