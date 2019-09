Otvíračka Leťáku

Zahajujeme letní sezónu promítání pod širým nebem!

V pátek 21. června 2019 zahájí filmoví fandové sezónu Letního kina v Jablonci nad Nisou. Jakým titulem to bude, to rozhodnou sami diváci hlasováním v rámci FB události.

Brána areálu bude pro diváky otevřena už od 20:00 a čas před začátkem filmu ve 22:00 si návštěvníci mohou užít s dobrým jídlem i pitím.

Čekání na promítání zpříjemní návštěvníkům reprodukovaná hudba a pestrý výběr občerstvení. Na své si přijdou milovníci vína, které čeká degustace vín Jihoafrické republiky, pivaře naláká regionální produkce Beranova pivovaru z Trávníčku. K zakousnutí budou speciality z grilu či bramborové spirálky a samozřejmě nemůže chybět stylový pop-corn. Prvních sto návštěvníků přivítá welcome drink a i další se mohou těšit na malý dárek.

Vstup zdarma včetně promítání.

