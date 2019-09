Vysoká škola improvizace! Partička v nové sestavě.

Michal Suchánek, Igor Chmela, Richard Genzer, Michal Novotný, Jakub Kohák, Marian Čurko...a nebo taky nějaký zajímavý host...to je nová sestava Partičky. Vše je improvizace.

Partička míří z televizních obrazovek rovnou za Vámi!!! Geňa je ve formě a hádá ještě lépe než kdy předním. A je to taky hlavně o Vás. Bez pomoci publika by to prostě nebyla Partička. Kluci improvozují dopředu tak neví nikdo (včetně nich), co se odehraje v dalších vteřinách.

U toho nemůžete chybět.