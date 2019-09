Plavání přes jabloneckou přehradu

radiční plavecký závod pro širokou veřejnost. Délka trati je 1km (dorost 500m) a závod je součástí 2 seriálů.

1) Společně s dubnovým "Během do POHODY", kde se počítá 3,3km ("Zkus klus") nebo přepočítává čas z 10km na 3,3km : "O krále a královnu jablonecké přehrady".

2) Společně s 10km z "Běhu do POHODY" a zářijovým MTB Břízky XCM (M 30 / Ž 25km) je to boj o titul "Jablonecký MULTIMAN".



Více informací o závodu najdete na stránkách klubu: www.triclubjablonec.cz