Co kdyby nadané dítě z jiného světa ztroskotalo na Zemi, ale místo aby se pro lidstvo stalo hrdinou, začalo by se projevovat velmi zlověstně? V Synovi temnoty přináší vizionářský tvůrce Strážců galaxie a The Belko Experiment děsivý zvrat a nový radikální žánr: superhrdinský horor.