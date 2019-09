Pracovní Aroma-seminář

Pracovní čtyřhodinový Aroma-seminář s aromaterapeutkou a bylinářkou "tělem i duší" Mgr.Veronikou Němcovou, na němž si sami vyrobíte magické tři produkty ze vzácných olejů a přírodního minerálu.

JAK VONÍ SEBELÁSKA?

Základ spokojeného života je umění milovat sebe. Vnímat a přijmou se všemi smysly.

Když prožíváme sebelásku, vyzařujeme ze sebe jemný půvab, kterým obohacujeme okolí. Dalo by se to přirovnat k našemu pachu, který se vznáší jako jemné éterické fluidum nad námi. Naše vůně s námi vstupuje do prostoru a působí na ostatní. Kde je cítit sebeláska, tam roste láska.

Vlastní sebeláska má nedozírně blahodárný vliv na naše vztahy, náš úspěch, na celý Vesmír!

Seznamte se s jedinečnými, velmi silnými vůněmi, které upevňují a podporují lásku v nás i ve vztazích.

Najděte si svoji vlastní vůni a jejím prostřednictvím přičichněte k sobě.



Budeme pracovat s přírodními esenciálními oleji, informace zaměříme zejména na vůně těchto rostlin:

Růže Rosa damascena

Jasmín Jasmin auriculatum

Santal Santal album

Ylang-ylang Cananga odorata

Champaca Magnolia champaca

Růžové dřevo Aniba rosaeodora

Geránium Pelargonium graveolens

Palmorůžová Cymbopogon martini



Před tvorbou vlastní kompozice se seznámíme s oleji a dozvíte se:

Jak se vůně získává a izoluje

Jak poznáte/nepoznáte kvalitní olej

Jaké důležité zásady je třeba dodržovat

Jak se dávkují esenciální oleje ve směsích



Vytvoříte si a odnesete s sebou 3 produkty ze vzácných olejů a přírodního minerálu

roll-on krystalový elixír s brazilitem a růženínem

masážní olejíček

koupelovou sůl z himalájské růžové soli

Pracovním seminářem vás provede

Profesionální aromaterapeutka et. ärtzlich geprüfte Aromaexpertin

Mgr. Veronika Němcová

a tvůrkyně jizerské přírodní kosmetiky Pimpinella

Petra Nováková

NUTNÁ REZERVACE a zaplacení zálohy 200,-Kč, omezený počet míst.

Rezervace a informace na info@pimpinella.co nebo telefonním čísle +420 775300883.

Cena semináře je 1450,- CZK.