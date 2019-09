Psina treku 2018

e tu další Psina! ??



Spousta z vás už si jí vyzkoušela na vlastní chlupy, a tak víte, co vás čeká (ikdyž to s náma vlastně nevíte nikdy:)). Ale pro ty, co netuší, o co vlastně jde – Psina se od ostatních treků se liší tím, že není na čas, nikdo nezávodí, neběhá, a tak nám vzniká pohodová atmosféra, kterou si kořeníme plněním různých úkolů.

Moc rádi vás v tomhle duchu uvidíme 26. 5. 2018. ? Chystáme opět spoustu srandy, hezkých kilometrů, a když počasí dá, tak se naskytne i nějaký ten výhled. ☀️

Máme opět přichystané dvě trasy, jednu delší (cca 28 km) a jednu kratší (cca 12 km).



? Bližší info se dozvíte na webu:

http://psinatreku.cz/



? Přihlašování tu (máme plno a přihlášení znovu otevřeme 15. 5. po vyškrtání neplatičů):

https://goo.gl/forms/ bZ9TpvgYMJDPx5kn2



? Přihlášení a zaplacení se najdou tady:

https://docs.google.com/ spreadsheets/d/ 1pf1cu1IGQAiwWBYLIL71f7MtUS 1dWY6Kn_XAfhGL_pw/ edit#gid=0



Nezapomeňte, že vaše přihláška platí až po zaplacení startovného.

Už se na vás zase moc těšíme! ❤️