Charismatický hlas zpěvačky a energická šťavnatá hra kytaristy s kapelou – nová blues-rocková senzace z Francie poprvé na evropském turné.

Blues-rocková kapela Rosedale vznikla zhruba před třemi lety. Jejími zakládajícími členy jsou kytarista a skladatel Chalie Fabert a zpěvačka Amandyn Roses. U příležitosti nadcházejícího jarního evropské šňůry toto duo na kvintet je doplňuje Pili Tempo na basu, Seraphin Palmeri na klávesy a Denis Palatin na bicí. Za svůj cíl si vytkli oprášit tradiční americké bluesové kořeny a osvěžit je svým francouzským přístupem. Hlavním atributem souboru je zajímavý sólový vokál inspirovaný takovými pěveckými ikonami jako jsou Etta James, Janis Joplin nebo Beth Hart, který dokonale souzní se zajímavou a drsněji hranou kytarou. Během velice krátké doby si tato parta získala ve své domovině pozornost jak publika, tak i odborné veřejnosti. Po vystoupeních na několika renomovaných bluesových festivalech a po necelém roce existence přichází od firmy Dixie Frogs nabídka k vydání prvního alba. To skutečně v červnu 2017 vychází v Evropě i v Japonsku pod názvem „Long Way To Go“.

„Na Rosedale si cením především vysoké profesionality a neuvěřitelné muzikálnosti všech členů souboru. Kytarista Charlie má i přes své mládí bohaté zkušenosti díky vystupování s mnoha svými anglo-americkými kolegy, což u francouzských muzikantů nebývá běžné.“ vysvětluje zakladatel vydavatelství Philippe Langlois. Mix blues, rocku a dokonce i popu zaznamenaný na debutovém albu si získal příznivý ohlas publika i odborné bluesové kritiky. Začátkem listopadu 2018 vychází druhé album s názvem „Wide Awake“, které obsahuje deset nových skladeb žánrově se pohybujících od pomalého emocionálního blues až po expresivní rockové kusy. Zkrátka pro každého něco. Nenechte si ujít jediný koncert v ČR na prvním turné kapely mimo Francii.