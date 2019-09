Sama v Pyrenejích - Pěšky od moře k moři

O sólovém přechodu Pyrenejí od Atlantiku k Středozemnímu moři po tzv. Haute Route Pyrenées (HRP), která je někdy označována za nejtěžší trek v Evropě, vypráví Linda Fache Rousová.

Haute Route Pyrenées (HRP) je nejtěžší trek, kterým můžete přejít Pyreneje od Atlantiku k Středozemnímu moři. Kopíruje francouzsko-španělskou hranici, a tak vede nejvyššími Pyrenejských sedly a dotýká se těch nejkrásnějších Pyrenejských vrcholků. Je sice o něco kratší než francouzký trek GR10 a španělský trek GR11, ale převýšením si to plně vynahradí. Ujít ho znamená zdolat více než 800km horizontálně a 40km vertikálně. Někdy vlastní cestou, protože jiná tam není...

Jaké to je ujít takový trek sama? Co je můj „petit“ a kolik vážil? Jak si najít cestu, když žádná není? Proč je dobré si do Pyrenejí pořídit filtr? Potkáte vůbec někoho? Kdo je Patou? Je v Pyrenejích víc krav, nebo medvědů? Co jsem v Pyrenejích nechala a co si odnesla s sebou? Jaké to je, když vaše nohy prostě šlapou? Bála jsem se? Et parlez-vous français? Cože??? A sakra...

Na tyto otázky i na ty vaše možná najdete odpověď, pokud přijdete.