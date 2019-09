Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana

Vážení přátelé, už je to tu zase! Přiblížil se druhý červnový víkend a budeme se těšit ze radovat z oslav Cimrmanovy doby. XIII. ročník Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana letos opět proběhne v rámci dvoudenní slavnosti, která se stala novou tradicí. Můžeme se tak těšit na pestrý program na dvou místech a ve dvou dnech.

Sobota 9. 6. 2018 - Slavnost pod Majákem Járy Cimrmana – Areál U Čápa, Příchovice

V bohatém programu od 13.00 hodin si vyberou nejen děti, ale i dospělí:

- ve 12.00 hodin přijedou historické vozy – příležitost pro váš obdiv

- cesta pohádkovým Lesoparkem

- charitativní akce „Balónky s přáním do nebe“

- stopy Járy Cimrmana v Čechách i na Moravě

- vystoupení herců Divadla Járy Cimrmana

- Kde se pivo vaří – sládkova soutěž o ceny

- Všeuměl – vyhlášení soutěže nejlepších vynálezů herci Divadla Járy Cimrmana slavnostní výhoz na novém discgolfovém hřišti

- ukázky řemesel – příležitost pro Vaše děti

V sobotu večer bude Divadlem Járy Cimrmana sehráno v Kině JAS Járy

Cimrmana v 19.00 hodin představení „LIJAVEC“.

V neděli dne 10. 6. 2018 bude slavnost začínat v Tanvaldu programem pro děti u kostela sv. Franiška z Assisi na Šumburku a v přilehlém parku.

Program pro rodiny s dětmi bude zahájen v 9.30 hodin dílničkami a soutěžemi připravenými Střediskem volného času Tanvald.

Klaun BILBO si pro děti připravil zbrusu nové představení „MARINGOTKA“, které předvede v 11.00 hodin.

Po celý den bude probíhat charitativní akce „Balónky s přáním do nebe“.

Spanilá jízda 2018 bude ráno 10. 6. startovat na dvou stanovištích:

V 8.55 hodin započne SLAVNOSTNÍ START SPANILÉ JÍZDY v Návarově u mostové vyhlídky s možností stylového občerstvení v Penzionu Rusalka.

Do Návarova se účastníci mohou dopravit odkudkoliv a kromě jízdy na svých drahých bicyklech i vlakem v 8:27 z Tanvaldu, ve kterém bude řazen „kolovůz“.

Přeprava pěších účastníků i velocipedistů (včetně bicyklů) z místa startu rovnou do Tanvaldu (bez účasti na mezistartu Na Vrších a na vlastní spanilé jízdě lukami Tanvaldska) je možná také rychlíkem z Prahy jedoucím do Tanvaldu, který mimořádně k této příležitosti zastaví v Návarově v 9:47.

Po slavnostním úvodním startu bude cyklistům nabídnuta možnost vyvezení jejich historických strojů až do místa mezistartu, do Zlaté Olešnice - Na Vrších, protože výškový rozdíl je značný. Ostatní stateční borci a borkyně šlápnou do pedálů směrem k místu mezistartu Na Vrších.

V 11.00 hodin bude spanilá jízda slavnostně odstartována také v místě MEZISTARTU ve Zlaté Olešnici - Na Vrších.

Mezistart s překvapením a zdravicemi proběhne v místě druhého zastavení na Cyklostezce Járy Cimrmana – v „Místě vize“. Stanoviště mezistartu bude od hlavní silnice vyznačeno a občerstvení žíznivých zajištěno zlatoolešnickými hasiči.

Tradiční Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana na velocipedech všeho druhu přijede ke kostelu sv. Františka z Assisi v Tanvaldu – Šumburku kolem 12. hodiny a 30. minuty.

Program bude zahájen přivítáním spanilých jezdců, uvítáním vážených hostů a zdravicemi herců Divadla Járy Cimrmana.

Program bude pokračovat vystoupením dětských pěveckých sborů ZUŠ Tanvald – Hlásky, Melodia, Harmonia a pěveckého sboru Gymnázia Tanvald.

Pokračovat bude také slavnostním velkým defilé historických bicyklistů.

K dobré náladě hraje hudba O. V. J. DIXIE od 11.00 do 16.00 hodin.

K dobré hudbě bude možnost hojného občerstvení.

Nedělní slavnost připomíná 100. výročí vzniku Československé republiky!