Sto zvířat - Elephantour

Kapela vznikla na začátku 90. let na troskách studentského rock and roll bandu jako reakce na anglickou vlnu ska. Od té doby ušli v rámci žánrů dlouhou cestu lemovanou rocksteady, reggae, swingem i rockem.

Program sestavený ze třiceti největších pecek a hitovek. Diváci se tudíž mohou těšit na své oblíbené songy jako Píseň, Poprvé, Alice se dala na pití, Podpaží, Nejkratší cesta, Škola a další, které ke zvířecí koncertní atmosféře neodmyslitelně patří a jsou výběrem toho nejlepšího z jedenácti zvířecích alb. Během koncertu zazní i pár písniček ze sólového alba Jany Jelínkové (Dáma s čápem), které do repertoáru kapely okamžitě vklouzly. Vše navíc podtrhuje pro Zvířata typická žlutočerná pódiová prezentace a kabaretní kostýmy.

STO ZVÍŘAT má za sebou více jak 2100 koncertů a festivalů a to nejen v Čechách, ale i ve Spojených státech, Francii, Německu, Švýcarsku, Belgii, Lucembursku a Slovensku. Díky štěstí na zahraniční promotéry se vždy jednalo o hraní v zavedených rockových klubech a na kvalitních festivalech. Ve Spojených státech navíc vyšlo na labelu SKODA RECORDS album DRUHÁ BRADA, díky čemuž kapela odehrála za oceánem dvě měsíční turné. V Čechách a na Moravě STO ZVÍŘAT zahrálo zřejmě ve všech existujících klubech. Každoročně hrajeme na všech velkých a prestižních festivalech – ROCK FOR PEOPLE, TRUTNOV OPEN AIR, MIGHTY SOUNDS, SÁZAVAFEST, VOTVÍRÁK, HRADY CZ, MAJÁLESY, BACK TO SCHOOL, T-MUSIC, ale i na menších festivalech, městských či pivních slavnostech. A stále nás to baví.