Regionální postupová přehlídka dětských tanečních skupin scénického tance a pohybového divadla s možností postupu na celostátní přehlídku.

Všechny soubory, které se účastní dětské části přehlídky Tanec srdcem, mají společné rysy: zaměřují se na rozvoj fantazie a tvořivosti, volí zajímavá neotřelá témata a kvalitní hudbu. Většina choreografií vzniká ve spolupráci a s účastí dětí, což je velmi cenný přínos v choreografické tvorbě. Každé dítě je úžasná bytost, která má veliký tvořivý potenciál, to s sebou přináší mnoho individuální práce, práce s individualitou dítěte. Všechny školy, které se přehlídky účastní, pracují s dětmi formou tvořivé taneční výchovy. Taneční a pohybová výchova je v tomto případě chápaná jako tvůrčí umělecká činnost, která přináší do výchovného a vzdělávacího procesu nové hodnoty. Jejím obsahem je využívání specifik tance k formování dětské osobnosti. Tanec je prostředek k poznávání zákonitostí okolního světa i k poznávání sebe sama. Je potřeba spontánní dětskou tvorbu citlivě kultivovat tak, aby autenticita dětského projevu nebyla potlačena. To je dnes u těchto souborů z Liberecka pravidlem a výsledkem je kvalitní dětská taneční tvorba. V obou večerech vystoupí interpreti nejméně z osmi souborů libereckého kraje. Každoročně je vybráno kolem 6 nominací na národní přehlídky v Kutné Hoře a Jablonci nad Nisou. Na závěr festivalu je pro účastníky i diváckou veřejnost připraveno vždy kvalitní představení profesionálního souboru.