TH!S vs VEES Rock tour

Čerstvá pražská root - rocková kapela TH!S a budějovičtí indie - rock’n’rolloví matadoři VEES změří své síly v otevřeném souboji kapel přímo v našem městě!

Celé společné turné těchto spřátelených formací se ponese v boxerském duchu a každá zastávka v dalším městě bude dalším kolem tohoto brutálního souboje. O výsledku jednotlivých kol budete rozhodovat vy, diváci, a to pomocí hlasivek a předmětů létajících na pódium (podprsenky, utržená rodidla nebo naopak pivo). Celý ROCK OFF vyvrcholí na jaře 2019 koncertem v pražském Lucerna Music Baru, kde se v závěrečném rozstřelu budou kapely střídat takřka po písničce a dojde tak na nejpřímější konfrontaci, která slibuje mnohé nejen slovní šarvátky! U toho prostě chcete být!

Pražská kapela TH!S (vyzyvatel) vydává tento podzim své druhé EP, které je zároveň druhou půli jejich prvního alba, které dohromady nese název “We are TH!S…and this is our SH!T”. Album shrnuje první etapu původní tvorby této energické čtveřice, která letos zaujala nejedno ucho i oko na letních festivalech. Ty totiž letos brázdila jak smyslu zbavená a zahrála si tak na takových akcích jako Metronome festival Prague, Rock for People, Colours of Ostrava, Benátská noc, Keltská noc nebo třeba Terezínská cihla. Na jaře dokonce stihla předskočit skotským legendám Franz Ferdinand na jejich pražském koncertě ve Fóru Karlín, kde si je pochvaloval i sám zpěvák a frontman Alex Kapranos. Příznivě na tuhle partu reagují i hudební recenzenti, což samozřejmě potěší. Jejich hudba je přímočará, energická a strhující stejně jako jejich show! Kapela poutá pozornost také skutečností, že její baskytarista je herec a režisér Vojta Kotek.

Jihočeské trio Vees (vyzývaní) patří mezi matadory české nezávislé rock'n'rollové scény. Jejich debutové album Foe Dry, které vyšlo v roce 2012, skvěle přijali jak fanoušci, tak odborná veřejnost. Ve stejném roce zvítězili v kategorii cena diváků v přehlídce Český Tučňák. V roce 2013 následovalo EP Golden Preview, ke kterému kapela uspořádala turné po velkých českých klubech společně s kmotry Mardošou z Tata Bojs, Zdeňkem Bínou z minus123minut a Andym Čermákem ze Sunflower Caravan. Na něj pak navazovaly prestižní festivaly Grape, Colours of Ostrava a další. V současnosti je kapela řazena ke špičce tuzemské indie rockové scény a její suverénní a živelný koncertní projev je toho důkazem. Nyní přicházejí s novým albem, které nese příznačný název No Way Back.

NA MÍSTĚ 200 Kč DOSPĚLÍ / 200 Kč STUDENTI

PŘEDPRODEJ NA BARU 150 Kč DOSPĚLÍ / 150 Kč STUDENTI