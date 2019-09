TJ HC Jablonec nad Nisou vás zve na týden hokeje

Přijďte v neděli 27. ledna v 9:00 na ZIMNÍ STADION v Jablonci nad Nisou na akci Týden hokeje !

V neděli 27. ledna od 9:00 budou mít všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. TJ HC Jablonec nad Nisou ve spolupráci s Českým hokejem pořádají na Zimním stadionu v Jablonci nad Nisou akci v rámci Týdne hokeje.

Kromě zážitku v podobě prvních krůčků na ledě si každé dítě navíc s sebou domů odnese zajímavý hokejový dárek. Přijďte si vyzkoušet lední hokej a zažijte spoustu zábavy!

Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma a rukavice (postačí i lyžařská helma a rukavice). V případě, že máte doma chrániče loktů a kolen pro in-line bruslení, vezměte je rovněž s sebou. Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, můžete se obrátit na šéftrenéra mládeže Karla Hornického (731 547 914) s dotazem na možnost zapůjčení vybavení přímo na místě.

Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče, kterým se naskytne unikátní příležitost seznámit se s hokejovým prostředím. Pro děti je připraven zábavný program na ledě i mimo něj, rodiče zde získají podrobné informace o tom, co obnáší mít doma malého hokejistu a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.

Pro účastníky Týdne hokeje je pak připravena ještě další výhoda. Každé dítě, které se na akci přihlásí do projektu Pojď hrát hokej a klub ho následně zaregistruje do Českého svazu ledního hokeje z. s. (Český hokej), získá poukaz v hodnotě 1500 Kč na nákup hokejové výstroje od CCM. Více informací o příspěvku na první hokejovou výstroj najdete .www.pojdhrathokej.cz/page/default/e8316fce-8c4f-4b4c-a766-fb3936cd9046

Akce Týden hokeje se v rámci projektu Pojď hrát hokej koná popáté po celé České republice a celkově už pošesté. Díky dosavadním ročníkům získalo první zkušenost s ledním hokejem téměř 20 000 dětí. Více informací najdete na www.pojdhrathokej.cz v sekci Týden hokeje.