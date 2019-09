Tak už jsme tady 20 let. Neuvěřitelný? Pro nás taky!

Přijďte to s námi oslavit, bude to velký! Připravujeme nejvychytanější show, co jsme kdy měli. Stejně tak nejdelší playlist, novou scénu, nové písně.

Předprodej byl zahájen, pořiďte si lístky včas.

Předprodej:

xticket: https://bit.ly/2JbNUzS

evstupenka: https://bit.ly/2DtaKm3

Těšíme se na Vás.