„Duch Vánoc je duch lásky, štědrosti a dobra. Osvětluje obrazové okno duše a díváme se na zaneprázdněný svět a zajímáme se o lidi více než o věci.“

Thomas S. Monson

Blíží se Vánoce a s nimi příchází i hektické období stresu, kdy často zapomínáme na sebe samé. Proto jsme pro vás na adventní čas připravili sebezkušenostní Vánoční workshop – soucit a láska v nás, který nám pomůže vrátit se k pravému smyslu Vánoc. Pomůže nám spojit se sami se sebou a najít ducha Vánoc v nás.

Budeme se soustředit na otočení pozornosti dovnitř, sami k sobě, zklidnění a najití shanti – klidu. Zaměříme pozornost i na srdeční čakru a pomocí jógových ásan se zklidníme a naladíme. Budeme využívat techniku vnímání, abychom se dozvěděli víc o nás samých a našich myšlenkách. Využijeme síly meditace pro spojení s přítomným okamžikem. Skrze jógu si uvědomíme porozumění, soucit a lásku v nás.

Vánoce jsou o dávání, nicméně pokud my sami už nemáme co dát, protože jsme vyčerpaní a unavení, nemůže ani rozdávat. Zažijte tento workshop, abyste se nabyli energií a láskou a mohli poslat do světa vše, co si jen přejete.

Zastavte se v období předvánočního shonu a dopřejte si chvilku jenom sami pro sebe. Společně se naladíme na krásný Vánoční čas.

Workshopem vás provede Martina Michalová.

Kdy: pátek, 7. prosince 2018

Čas: 18:00 – 20:00

Cena: 450 Kč

PODMÍNKY REZERVACE:

Rezervujte si své místo na info@mbjoga.cz. Kapacita je omezená. V případě storna se uhrazená částka nevrací, výměna za jinou osobu je možná. Rezervace je platná až po uhrazení celé částky: buď převodem na účet 670100-2215174867/6210 (jako VS uveďte 07122018 a do poznámky uveďte Vaše jméno a přijmení) nebo hotově ve studiu v době veřejných lekcí dle našeho rozvrhu.