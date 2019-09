Velké dobrodružství čtyřílístku

Co si představíte, když se řekne čtyřlístek? Ten s malým č je pro štěstí a budeme ho hledat někde na louce. A ten s velkým Č? No to je přece Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín. Už několik generací nás baví tyto kreslené postavičky. Dnešní babičky, které na Čtyřlístku vyrostly, kupují komiksové příběhy čtyř nerozlučných kamarádů zase svým vnoučatům. Výtvarník Jaroslav Němeček je jejich stvořitelem a díky němu se s nimi setkáváme už 50 let! Ale teď vás chceme pozvat do kina.

Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší. S Pinďou zažijeme povedený horolezecký výlet na Ďáblův palec, s Myšpulínem napínavé pátrání po ukrutném Vlkodlakovi, s Bobíkem fantastickou cestu do vesmíru a s Fifinkou vánoční návštěvu u malých čertíků. Čí příběh bude nejkrásnější?

Čtyřlístek slaví 50. výročí, 15. května roku 1969 vyšel první příběh této legendární čtveřice z Třeskoprsk. Součástí oslav je i premiéra nového celovečerního animovaného filmu.