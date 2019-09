Vnitřní KRÁSA ŽENY seminář

Seminář s Helenou Futerovou „VNITŘNÍ KRÁSA ŽENY“



Radost je stav života smířeného se sebou samým.

Friedrich Nietzsche



Na semináři si dovolíte laskavé zastavení, zklidnění a nové úhly pohledu na to, jak souzníte se svojí vnitřní ženou. Ochutnáte techniky, díky kterým zjistíte, jak vyladěné máte 3 zásadní složky života – vlastní já, rodinu a práci a vytvoříte si vizi, co byste na tom chtěla vylepšit, změnit, posunout.



Naučíte se jednoduchý postup, jak se rychle dostat do tzv. stavu „Flow“, tj. plynutí. Zažijete stav bez myšlenek, kdy se vytváří prostor, v němž mohou přicházet nové myšlenky a nápady z vlastní intuice.

V průběhu semináře budeme dýchat, relaxovat, povídat, zkoumat a vylaďovat svoji vnitřní krásu, radost ze sebe sama a přirozené charisma ženy.



Všechny techniky, použité na semináři, můžete velmi snadno poté využívat kdykoli budete cítit, že vaše vnitřní žena potřebuje probudit, posílit a pohýčkat.



Na semináři vám také představíme aktivity, které připravujeme pro praktiky Access Bars i pro nové zájemce o tuto metodu.



V závěru vás čeká příjemná meditace na probuzení vnitřní ženy.



Helena Futerová je zkušená koučka, lektorka a instruktorka Jogy a meditací. V rámci provázení osobním i profesním růstem praktikuje koučink, NLP, rodinné konstelace a Access Bars. Má zkušenosti i s různými terapeutickými metodami jako je RUŠ a Technika kvantového doteku Matrix. Její profil najdete na: www.helenafuterova.cz



Pátek 18.5.2018 od 16:30 do 19:00

MB joga, Jablonec nad Nisou, Palackého 4

Cena: 350,-



Objednávejte se na https://www.easytouch.cz/ kurzy-terminy a nebo na tel. 773 947 100