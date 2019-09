Vojta Záveský, známý herec a stand-up komik, ale i rapující vypravěč a písničkář. Humorně a hravě laděný hudební zážitek okořeněný nadsázkou a recesí.

Za uměleckým pseudonymem Vojtaano se skrývá divadelní a televizní herec, hudebník a stand-up komik Vojtěch Záveský. Stand-upu se věnuje už několik let, pravidelně vystupuje v pořadu Na Stojáka. Veřejnost ho zná ze seriálů Vinaři, Ulice, Panmáma, Kriminálka Anděl nebo Případy 1. oddělení.

Pod hlavičkou Vojtaano na sebe výrazně upozornil dvěma povedenými nahrávkami v roce 2016. Skladbu Lavina složil a nahrál pro internetový seriálový hit z fotbalového prostředí Vyšehrad a vtipnou písničkou s animovaným klipem Budulínek vs. Galantní Jelen oslovil hned několik generací uživatelů YouTube. Pak přidal virální Derby Song, kde s hercem Jakubem Štáfkem vtipnou formou glosuje největší pražské fotbalové derby. Bylo jen otázkou času, kdy si Vojtaano troufne na plnohodnotnou desku. Svůj debut pojal jako dvojalbum The Beast Of Vojtaano.