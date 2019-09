Workshop na výrobu vlastního sítotisku

Vážení a milí, přijďte si do KultiVARu vyrobit vlastní síto..



Na sítotiskovém workshopu se naučíte vyrábět síto, natahovat emulze, osvětovat a tisknout vlastní vzory. A potisknete si tím jakýkoli textil! Bude to moci být jak skrz váš vlastní návrh předkreslený v počítači v křivkách, nebo ho na místě vytvoříte ručně přímo na síto!!



K tomu, aby byl výsledek výtvarně dokonalý vám bude pomáhat liberecký grafik a tiskař a pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole v Jablonci nad Nisou Jan Hák. Budete tedy v těch nejpovolanějších rukách!



Materiály a nářadí budeme mít na starosti my, vy si s sebou vezměte jen objekt, který chcete potisknout (triko, taška, batoh .. co vás napadne, jen to musí být z textilu). Síto si ale potom odnesete i s motivem domů, tak si doma třeba dotisknete celý pokoj (jen s barvami na nábytek).



Workshop se koná od 9.30 do 17.00 a bude pro skupinu 10 účastníků ( 7 míst pro české účastníky, 3 pro polské). Pokud máte o účast vážný zájem, tak si neváhejte rezervovat místo na našem webu: kultivar.xyz zaplacením účastnického poplatku 500 Kč.