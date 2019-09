Workshop přírodní dětské kosmetiky

Na workshopu se naučíme vyrábět nejjemnější kosmetiku pro nejmenší a pro citlivou pokožku. Povíme si, na co si dát v dětské kosmetice pozor - naučíme se, jakým látkám se raději vyhnout, čím umělé produkty nahradit - jak využít to, co nám nadělila příroda.

Trápí vaše dítě vyrážka, ekzém, svědění kůže?

Kůže je vyživována stejně jako celé naše tělo. Zdravá pokožka znamená zdraví uvnitř. Nezdravá pokožka signalizuje nějaký vnitřní problém. Žádná mastička ani vodička nevyřeší problém na povrchu kůže, vždy se musíme podívat dovnitř.

Probereme, co jíst, aby naše pokožka dostala svojí vnitřní potravu.

Jak o pokožku pečovat správně na povrchu. Ukážeme si, z jakých surovin si můžeme vyrobit svůj domácí krém či mléka, přesně na míru pro naši pokožku. Krémy jsou v ceně workshopu.